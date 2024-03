TERRAFORMA : Donato Dozzy + Lolina & Dr Pit (live) + Heith La Gaîté Lyrique Paris, dimanche 31 mars 2024.

Samedi 30.03 et dimanche 31.03, la Gaîté Lyrique invite Elevate et Terraforma, deux festivals européens, pour une carte blanche club dans la Grande salle ! Dans le cadre du projet de coopération TIMES (The Independent Movement for Electronic Scenes), EU.TOPIA Music Festival propose de se réunir autour du meilleur de la création européenne contemporaine, pour se projeter dans une Europe et un avenir désirables.

Donato Dozzy

Peu de Djs et producteurs ont l’envergure de Donato Dozzy, et font comme lui l’unanimité dans le milieu de la Techno. Il a cette capacité rare d’entrer dans nos têtes, que ce soit dans des configurations contemporaines ou plus classiques, créeant des atmosphères ou des vraies sensations. Il ne tient pas compte de l’air du temps, mais préfère des paysages sonores hypnotiques qui vous transportent. S’il donne l’impression d’être énigmatique et détaché, il s’attache à dévoiler tout le temps de nouvelles oeuvres : de nouvelles sorties très variées en termes de son et méthode (certaines sortent sur Spazio Disponibile, le label qu’il a co-fondé), et aussi des installations pour espaces publics et musées, fruits de ses collaborations avec des producteurs, des chanteurs·euses lyriques ou des artistes visuels. Donato Dozzy aime le challenge quand il s’agit de créer : qu’importe la méthode qu’il utilise, il est toujours susceptible d’infiltrer votre cortex cérébral et de le recâbler d’une nouvelle manière, fascinante bien sûr.

Lolina & Dr Pit (live)

« Il était tard, et nous avions de bonnes places au comptoir d’un bar à cocktails, avec une terrasse qui donnait sur une vue inattendue » : voilà comment Dr. Pit et Lolina décriraient leur première rencontre.

« Lolina’s Music Is The Drug Dr. Pit Vista Mare Version” est la première sortie de Relaxin Records par Dr. Pit, moitié du groupe Primitive Art. Pour la version Vista Mare, il travaille sur le morceau de Lolina : « Music is The Drug », le single de son album Face The Music. Après un premier live collaboratif au festival Terraforma lors de l’été 2023, les deux seront de passage à la Gaîté Lyrique à la fin du mois !

Heith

Heith fait se croiser plusieurs univers sonores, mais il se positionne sur un no man’s land de la musique électronique, où l’organique et le numérique s’entrechoquent complètement, constamment. Sa musique, qui peut laisser perplexe ou confus, établit une médiation entre différentes pratiques, ce qui était extrêmement clair dans son dernier album « X, wheel », sorti sur le label PAN (Octobre 2022), sur lequel des synthés, des percussions et des instruments électroniques se disputent l’espace avec des éléments plus organiques comme des guitares. Cela rend sa musique extrêmement texturée, mais aussi visuelle et rythmique, et qui dépasse la tradition mélodie-harmonie de la musique occidentale vers une forme rituelle qui n’est pas encore cartographiée. Après avoir lancé son propre label Haunter Records en 2013, il a rejoint l’équipe éditoriale de Macao, lieu légendaire de Milan. Il a publié plusieurs EPs (Laguna 2018, Mud 2019, Lo Zoo di Venere 2020) et a collaboré avec plusieurs artistes comme Puce Mary, Visio, Kareem Lotfy ou Jesse Osborne-Lanthier.

Terraforma

La “terraformation” est le procédé théorique selon lequel la vie sur une planète devient possible grâce à la création d’une atmosphère. Terraforma est le manifeste selon lequel nous affirmons que maintenant, de nouvelles dimensions peuvent être terraformées.

Terraforma a commencé en 2014, en tant que festival de musique à la Villa Arconati (près de Milan en Italie), et à désormais évolué en plateforme curatoriale dédiée à des pratiques autour du son et de l’écologie. Au fil des années, Terraforma a introduit des formats éditoriaux et expérientiels innovants, comme Terraforma Journal, Il Pianeta Come Festival, and Terraforma Simposio.

En février 2024, Terraforma a lancé Exo, une nouvelle manifestation culturelle qui aura lieu pour la première fois les 15 & 16 juin au Parc Sempione (Milan). Le programme inclut des performances live, des installations, des marches sonores et un panel de discussions avec des penseur·euses, des musicien·nes et des artistes qui œuvrent dans le spectre du son et de l’écologie.

TIMES

TIMES (The Independent Movement for Electronic Scenes) est un projet coopération réunissant 10 festivals européens et ayant pour objectif la création d’oeuvres artistiques originales, commandées et coproduites par les partenaires. TIMES vise également à soutenir, promouvoir et améliorer la diversité et la durabilité dans le secteur de la musique.

