Terra Willy
Médiathèque José Cabanis, Toulouse
25 octobre 2020 à 15:00

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l'espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l'aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu'à l'arrivée d'une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d'amitié, partent à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers. La projection, qui s'inscrit dans les 20 ans de TAT, sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur Éric Tosti animée par Nicolas Potin. À partir de 6 ans Entrée sur présentation d'un ticket à retirer 1/2h avant le début de la projection

