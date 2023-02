TERRA NOCTA TERRA BOTANICA ANGERS CEDEX 02 Catégories d’Évènement: ANGERS CEDEX 02

TERRA NOCTA TERRA BOTANICA, 14 juillet 2023, ANGERS CEDEX 02. Un spectacle à la date du 2023-07-14 à 00:00 (2023-07-14 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros. VALABLE DU 14/07 AU 04/11/2023 SELON CALENDRIER D'OUVERTURE DU SITE GRATUIT POUR LES MOINS DE 3 ANS Prolongez votre visite jusqu'à la nuit tombée, avec un parcours féerique son et lumière, d'une heure environ.La saison 2023 se prépare, de nouvelles aventures vous attendent ! La Canopée des oiseaux, landart, de nouveaux animaux… le moment est venu de vous dévoiler les premières grandes nouveautés de l'année à venir.A partir de juin, Les Mystères de la Foret, 5ème univers du parc, vont s'agrandir pour laisser place à « La canopée des Oiseaux ». Une nouvelle aventure pour découvrir la diversité d'espèces d'oiseaux de notre territoire comme le Bouvreuil pivoine, le Geai des chênes ou encore le Chardonneret élégant.A travers des aires d'observation, les visiteurs pourront essayer d'apercevoir le Râle des genêts ou encore découvrir un gite à oiseaux géant. Les zones de jeux surdimensionnées réduiront les visiteurs au rang d'oisillons ou d'oiseaux et la réalité augmentée permettra de se mettre dans les plumes d'un oiseau…HORAIRESPour les visiteurs qui ont pris des billets Terra Nocta seulement, le parc est donc accessible dès 19h pour les spectacles de l'été et dès 18h pour la période d'octobre.INFORMATIONS PRATIQUES• Parking gratuit ;- Parc de plain-pied, accessible aux personnes en situation de handicap.- Prêt de fauteuils roulants.- Location de poussettes.L'intégralité du parc est de plain-pied et tous les accès aux attractions sont facilités pour les personnes à mobilité réduite ou les poussettes, y compris le parcours en barque à l'exception de la balade des cimes. Le cinéma dynamique 4D est accessible sur des plaques vibrantes prévues à cet effet.



