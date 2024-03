Terra Mimbusia, Le Festival Immersif de l’Imaginaire Château de Nègrepelisse Nègrepelisse, samedi 26 octobre 2024.

Terra Mimbusia, Le Festival Immersif de l’Imaginaire Château de Nègrepelisse Nègrepelisse 26 et 27 octobre

Terra Mimbusia est un festival qui comporte un marché sur les thèmes de l’imaginaire et des animations. Les visiteurs pourront aussi rejoindre une guilde et résoudre des quêtes et des missions. 26 et 27 octobre 1

Terra Mimbusia, Le Festival Immersif de l’Imaginaire, c’est quoi ?

C’est un évènement aux multiples facettes :

– un salon durant lequel les visiteurs pourront flâner, faire des emplettes auprès des différents artisans et commerçants qui seront invités.

– des activités pour rythmer la journée des visiteurs : des concours de cosplay, des jeux de piste, des quizz et beaucoup de surprises.

– Et surtout : un jeu de rôle grandeur nature. Et oui immersif, ce n’est pas pour rien ! Les visiteurs pourront rejoindre une guilde et résoudre des missions pour sauver les âmes perdues à Terra Mimbusia.

Tout cela au cœur d’univers variés: la fantasy, le fantastique, la science-fiction, etc pour vivre une aventure hors du commun.

Mais alors, c’est où et quand ? Rendez-vous au château de Nègrepelisse, qui accueillera notre évènement les 26 et 27 octobre 2024, à 1h de Toulouse et seulement 20 minutes de Montauban.

La campagne de financement participatif sur Ulule pour financer cet évènement débutera le 8 avril 2024.

Entrée gratuite pour les moins de 10 ans et pour un des accompagnants des personnes en situation de handicap !

