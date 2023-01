Terra Mater – Les itinérantes – Festival de Rocamadour Loubressac Loubressac Loubressac Catégories d’Évènement: Lot

Loubressac

Terra Mater – Les itinérantes – Festival de Rocamadour Loubressac, 16 août 2023, Loubressac Loubressac. Terra Mater – Les itinérantes – Festival de Rocamadour Eglise Saint-Jean-Baptiste Loubressac Lot

2023-08-16 16:00:00 16:00:00 – 2023-08-16 17:00:00 17:00:00 Loubressac

Lot Loubressac 25 30 EUR Mari, Frigg, Maria, Indir, Anya, Meria, Marie. “Haute lumière”, porteuse d’espoir, mère universelle, lumière de l’humanité, reine des cieux… De tous temps, la figure de Marie a été associée à la Lumière et à la Nature. A travers compositions et arrangements originaux, Les Itinérantes chantent la déesse mère, en plus de 14 langues différentes, aux confins des époques et des styles. Marie est ici la Terre, la Déesse, Gaïa… bien des noms mais la même Femme, toutes les femmes. @Association Cantica Sacra Rocamadour

Loubressac

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Loubressac Autres Lieu Loubressac Adresse Eglise Saint-Jean-Baptiste Loubressac Lot Ville Loubressac Loubressac lieuville Loubressac Departement Lot

Loubressac Loubressac Loubressac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loubressac-loubressac/

Terra Mater – Les itinérantes – Festival de Rocamadour Loubressac 2023-08-16 was last modified: by Terra Mater – Les itinérantes – Festival de Rocamadour Loubressac Loubressac 16 août 2023 Eglise Saint Jean-Baptiste Loubressac Lot Lot Loubressac Loubressac, Lot

Loubressac Loubressac Lot