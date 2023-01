Terra Mater – Les itinérantes – Festival de Rocamadour Carennac Carennac Carennac Catégories d’Évènement: Carennac

Terra Mater – Les itinérantes – Festival de Rocamadour PRIEURE DE CARENNAC Carennac Lot

2023-08-17 16:00:00 – 2023-08-17 17:00:00

25 EUR GUIRAUT DE BORNELH__Reis Glorios Verais Lums E Clartatz (arr. Pauline Langlois de Swarte)

SCIATHLUIREACH MHUIRE__(Mary’s Breastplate) – Hymne médiéval irlandais (reconstitué par le professeur Brendán Ó’Madagain de l’University College de Galway) pour invoquer la protection de Marie

MICHEL McGLYNN__Mariam Matrem Virginem

GIULIO CACCINI__Ave Maria (arr. Guy Cousin)

DANNY ELFMAN__Ice Dance, du film “Edward’s Scissorhands” © FOX Film Music Corporation – Avec l’aimable autorisation d’EMI Music Publishing France

MANON COUSIN__Behejt Mima Jeîs

Anonyme__Agni Parthene – Chant à la vierge grec

MANON COUSIN__Mama Compla – Chant à la déesse mère

MANON COUSIN__Ades Kirij – Invocation

EVA UGALDE – JOSU ZUBIA__Mari – Chant à la déesse mère basque

MANON COUSIN__Aya Meria – Prière à Marie

ELODIE PONT – MANON COUSIN__Ode à Frigg – Chanson à la déesse nordique Frigg

VALDIS ZILVERIS__Es Parsviedu Zelta Zirni – Chant traditionnel letton du solstice d’été

Traditionnel__Jesuralem – Où il est mention de Marie-Madeleine (arr. Michael McGlynn)

Laudario di Cortona (Codex italien du XIIe siècle)__Altissima Luce – Chant à la Vierge (transcr. Pauline Langlois de Swarte)

HILDEGARD VON BINGEN__Ave Generosa – Chant à la vierge

Estampie Anonyme__Dahr Saëlli, sur l’air médiéval « La Rotta » issue du Lamento di Tristano (arr. Pauline Langlois de Swarte)

Programme susceptible d’être modifié Mari, Frigg, Maria, Indir, Anya, Meria, Marie. “Haute lumière”, porteuse d’espoir, mère universelle, lumière de l’humanité, reine des cieux… De tous temps, la figure de Marie a été associée à la Lumière et à la Nature. A travers compositions et arrangements originaux, Les Itinérantes chantent la déesse mère, en plus de 14 langues différentes, aux confins des époques et des styles. Marie est ici la Terre, la Déesse, Gaïa… bien des noms mais la même Femme, toutes les femmes. Medias

