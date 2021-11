Reims Reims 51100, Reims Terra Incognita 1 Reims Reims Catégories d’évènement: 51100

Kamilya Jubran Dans le cadre de FARaway – Festival des Arts à Reims 2022 | Du 27.01 au 06.02 2022

Présenté par Césaré | Concert

Tout public Avec « Terra Incognita I », l’oudiste et chanteuse Kamilya Jubran initie une plateforme évolutive, qui permet l’éclosion de nouvelles sonorités. Des terres inconnues qu’elle explore avec deux autres artistes improvisatrices. Floy Krouchi avec sa basse transformée par l’électronique, et Youmna Saba avec sa voix envoûtante et son oud traité. Un instrumentarium singulier avec lequel le trio allie savamment tradition et modernité. « Terra Incognita I » est une invitation au voyage porté par 3 artistes à la fois sensibles et aventurières. Un voyage dont le chemin n’est jamais totalement tracé à l’avance. DURÉE

50 minutes DATES

ven. 4 février à 19h30 LIEU

La Comédie de Reims – Petite salle Reims

