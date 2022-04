Terra Cité Cour de l’école Raspail Sotteville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Cour de l’école Raspail, le samedi 2 avril à 13:30

La Ville de Sotteville et Mon p’tit atelier de la Cop 21 de la Métropole Rouen Normandie, à l’occasion de Terra Cité, le village éco-citoyen, vous proposent : – un atelier de cuisine responsable “de la terre à l’assiette” animé par le Champ des Possibles. Cet atelier proposera de passer directement du jardin à la cuisine, en comprenant mieux les liens entre l’agriculture, l’alimentation et la préservation de l’environnement. – un bar à eaux, tenu par les animateurs de Mon p’tit atelier, qui proposera une dégustation d’eaux, minérale, de source et du robinet Laissez-vous surprendre et déconstruisez vos idées reçues sur l’eau ! Pour retrouver l’ensemble du programme : [https://monsotteville.fr/terra-cite-le-village-eco-citoyen-est-de-retour-a-sotteville/?fbclid=IwAR1Yufhu_PUNXYVmxER3NSBkwkUPIr8XpLlAynW3onBVCxjJTPOg9QqKWdY](https://monsotteville.fr/terra-cite-le-village-eco-citoyen-est-de-retour-a-sotteville/?fbclid=IwAR1Yufhu_PUNXYVmxER3NSBkwkUPIr8XpLlAynW3onBVCxjJTPOg9QqKWdY)

Entrée libre

Village éco-citoyen : échanges, ateliers, animations… Cour de l’école Raspail 89 rue François Raspail, Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime

