VALABLE DU 01/04 AU 05/11/2023 SELON CALENDRIER D’OUVERTURE DU SITE GRATUIT POUR LES MOINS DE 3 ANS Premier Parc à thème en Europe dans l’univers du végétal, Terra Botanica vous propose de découvrir sur près de 20 hectares, plus de 500 000 végétaux d’exception venus de tous les continents. De jardins extraordinaires en serres tropicales, de Madagascar en Anjou, plongez dans un voyage sensoriel et inédit, pour petits et grands, ponctué d’animations, d’attractions et de jeux.Prenez votre envol à bord du plus gros ballon à gaz du monde !Equipé d’une nacelle pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, ce ballon captif vous emmènera à 150 mètres au-dessus du parc. L’occasion de découvrir une vue imprenable sur le Parc, Angers et ses environs. Une étonnante ascension unique dans l’Ouest de la France, à ne surtout pas rater !Prix du vol en supplément. Attraction soumise aux conditions météorologiquesEvadez-vous dans la serre aux papillons !Vivez un moment privilégié entouré par plus de 200 papillons venus du monde entier dans l’une des nombreuses serres tropicales du parc.Assistez à des éclosions en directes et à des lâchers spectaculaires.Un ballet aérien à ne pas manquer !Percez les Mystères de la Forêt !Au cœur d’un bois de 20 hectares situé à quelques centaines de mètres du cœur du parc, venez explorer une toute nouvelle zone de visite. Des parcours vous attendent, avec des passerelles et des cabanes dans les arbres. Selon les circuits, vous ferez le choix de profiter d’une ambiance zen propice à l’observation de la faune et la flore, ou d’une expérience ludique et acrobatique dans des mers de filets entre les arbres.Au sol, conté par des géants, un parcours pédagogique livrera tous les secrets et mystères des arbres de la forêt, comme par exemple ceux de la communication et l’entraide entre les espèces végétales.Terra Nocta :Prolongez votre visite jusqu’à la nuit tombée, avec un parcours féerique son et lumière, d’une heure environ.La saison 2023 se prépare, de nouvelles aventures vous attendent ! La Canopée des oiseaux, landart, de nouveaux animaux… le moment est venu de vous dévoiler les premières grandes nouveautés de l’année à venir.A partir de juin, Les Mystères de la Foret, 5ème univers du parc, vont s’agrandir pour laisser place à « La canopée des Oiseaux ». Une nouvelle aventure pour découvrir la diversité d’espèces d’oiseaux de notre territoire comme le Bouvreuil pivoine, le Geai des chênes ou encore le Chardonneret élégant.A travers des aires d’observation, les visiteurs pourront essayer d’apercevoir le Râle des genêts ou encore découvrir un gite à oiseaux géant. Les zones de jeux surdimensionnées réduiront les visiteurs au rang d’oisillons ou d’oiseaux et la réalité augmentée permettra de se mettre dans les plumes d’un oiseau…INFORMATIONS PRATIQUES• Parking gratuit ;- Parc de plain-pied, accessible aux personnes en situation de handicap.- Prêt de fauteuils roulants.- Location de poussettes.L’intégralité du parc est de plain-pied et tous les accès aux attractions sont facilités pour les personnes à mobilité réduite ou les poussettes, y compris le parcours en barque à l’exception de la balade des cimes. Le cinéma dynamique 4D est accessible sur des plaques vibrantes prévues à cet effet.

