Terra Aventura « Un ange tombé du ciel »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Saint-Sever

Partez à l’aventure en famille avec ce nouveau parcours Terra aventura à Saint-Sever ! Indices à relever, énigmes à résoudre et trésor à chercher… Suivez les aventures de Zéroik un petit poï’z à fort caractère et découvrez la ville de Saint-Sever en vous amusant !

Gratuit – sans condition d’horaire – Une application à télécharger.

Application smartphone 100% gratuite à télécharger : suivez les aventures de Zéroik un petit poï'z à fort caractère et découvrez la ville de Saint-Sever en vous amusant !

2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00

