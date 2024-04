Tèrra aventura: parcours éphémère à Montignac-Lascaux Montignac, samedi 6 avril 2024.

Tèrra aventura: parcours éphémère à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne

Pour sa première apparition de l’année, Zaméla a choisi de vous faire vivre une aventure Préhisto-Roc à Montignac-Lascaux.

Le parcours Cro’mignonne pour aller danser ! a été crée par l’équipe les Yumis dans le cadre du concours « je crée ma cache Tèrra Aventura ».

Ce parcours unique aborde plusieurs thématiques fascinantes

Mode de vie et quotidien à la préhistoire

Le renne et ses différentes utilisations à la préhistoire

Les différences entre les Lascaux II, Lascaux III et Lascaux IV

Les préjugés sur la préhistoire et les hommes de Cro-Magnon

Préservation de l’environnement et des grottes EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-28

Montignac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

