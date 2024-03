Tèrra aventura au Musée National de la Préhistoire Musée National de la Préhistoire Les Eyzies, lundi 8 avril 2024.

Tèrra aventura au Musée National de la Préhistoire Musée National de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Chasse aux trésors au Musée National de Préhistoire. ! Votre mission reconstituer une boîte à outils préhistorique pour soutenir les travaux du musée. A vos côtés, les Poïz vous guideront à travers les collections jusqu’au trésor ! Appli. Tèrra Aventura à télécharger, QR Code à flasher à l’ OT.

Là où la préhistoire rencontre le présent le Musée National de Préhistoire accueille Tèrra Aventura du 8 avril au 7 juillet 2024. Au cœur de cette aventure inédite, se mêlent exploration et énigmes. Votre mission reconstituer une boîte à outils préhistorique pour soutenir les travaux du musée. A vos côtés, les facétieux Poïz vous guideront à travers les collections jusqu’au trésor final !

Pour rejoindre cette aventure captivante, rien de plus simple téléchargez l’application Tèrra Aventura 100% gratuite et flashez le QR Code à l’Office de Tourisme des Eyzies. Une expérience unique vous attend dans ce haut lieu de la mémoire de l’histoire de la préhistoire. Parcours ouvert du 08/04 au 07/07. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 09:30:00

fin : 2024-05-31 12:30:00

Musée National de la Préhistoire 1 rue du Musée

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Tèrra aventura au Musée National de la Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère