Kerlouan Déambulation « Les Naufrageurs » Terouer Meneham Kerlouan, 26 octobre 2023, Kerlouan. Déambulation « Les Naufrageurs » 26 octobre et 2 novembre Terouer Meneham Un nouveau spectacle haut en couleurs qui allie histoire, romance et humour ! Venez découvrir l’histoire du village de Meneham, d’un terrible naufrage survenu en 1681, et de la légende des naufrageurs…

Inspiré de la pièce « Les Païens » de Tangi Malmanche. Durée : 1h15

