33° championnat européen de tir aux armes préhistoriques Ternay, 30 septembre 2023, Ternay.

Ternay,Vienne

– Le samedi 30 septembre concours européen de tir à l’arc néolithique à partir de 14h00

– Le dimanche 1 octobre concours européen de tir au propulseur paléolithique à partir de 10h00

Le samedi 30 septembre, de 14h00 à 18h00, et le dimanche 1 octobre, de 10h00 à 17h00, vous retrouverez le village préhistorique, avec ses ateliers et démonstrations, dans les caves des douves du château, ainsi que le pas de tir d’initiation au tir de sagaie au propulseur.

Buvette et petite restauration sur place.

Possibilité de visite du château de Ternay par le propriétaire (plein tarif +18 ans : 10 euros, tarif réduit 12-18 ans 6 euros et gratuit pour -12 ans)

entrée gratuite.

Ternay 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



– Saturday, September 30 European Neolithic archery competition from 2:00 pm

– Sunday, October 1 European Paleolithic thruster shooting competition from 10:00 am

On Saturday, September 30, from 2:00 pm to 6:00 pm, and on Sunday, October 1, from 10:00 am to 5:00 pm, you’ll find the prehistoric village, with its workshops and demonstrations, in the cellars of the château moat, as well as the archery range for introductory spear-throwing.

Refreshments and snacks on site.

Opportunity to visit château de Ternay with the owner (full price +18 years: 10 euros, reduced price 12-18 years 6 euros and free for under-12s)

free admission

– Sábado 30 de septiembre: competición europea de tiro con arco del Neolítico a partir de las 14.00 horas

– Domingo 1 de octubre Competición europea de tiro con propulsor del Paleolítico a partir de las 10.00 horas

El sábado 30 de septiembre, de 14.00 a 18.00 h, y el domingo 1 de octubre, de 10.00 a 17.00 h, encontrará el poblado prehistórico, con sus talleres y demostraciones, en las bodegas del foso del castillo, así como el campo de tiro de iniciación al lanzamiento de lanzas.

Refrescos y tentempiés in situ.

Posibilidad de visita del castillo de Ternay por el propietario (tarifa completa +18 años: 10 euros, tarifa reducida 12-18 años 6 euros y gratuita para menores de 12 años)

entrada gratuita

– Am Samstag, dem 30. September Europäischer Wettbewerb im neolithischen Bogenschießen ab 14.00 Uhr

– Sonntag, den 1. Oktober Europäischer Wettbewerb im altsteinzeitlichen Treibjagdschießen ab 10.00 Uhr

Am Samstag, den 30. September, von 14.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag, den 1. Oktober, von 10.00 bis 17.00 Uhr, finden Sie das prähistorische Dorf mit seinen Workshops und Vorführungen in den Kellern des Schlossgrabens sowie den Schießstand zur Einführung in das Schießen mit dem Saga-Treibsatz.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Möglichkeit einer Besichtigung des Schlosses von Ternay durch den Besitzer (voller Tarif +18 Jahre: 10 Euro, ermäßigter Tarif 12-18 Jahre 6 Euro und kostenlos für -12 Jahre)

freier Eintritt

