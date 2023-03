Terminus LA CARENE – BREST, 24 novembre 2023, BREST.

Terminus LA CARENE – BREST. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

DIOGENE (L-R-20-2120) et La Carene présentent ce spectacle TERMINUS : Notre train 241123 à destination de Brest va rentrer en gare. »TuTuTu … Le train TER 241123 en provenance de Rock’n’roll city (arrivée initialement prévue à 20h00) va entrer en gare voie 29. Rapprochez-vous de la bordure de la scène et préparez-vous à Headbanger, s’il vous plait » ???? 20h le train ouvre ses portes. Une grande bolée d’oxygène. Vous êtes arrivé.es à Brest même : La Carène est devant vous ! Vous vous situez maintenant au point kilométrique (PK) 622,422 de la ligne de Paris-Montparnasse à Brest. Vous êtes au TERMINUS et un beau programme vous attend:KO KO MO C’est un duo musical explosif, deux bêtes de scène : Warren (guitare – chant) et Kevin « K20 » (batterie – choeurs). À deux, c’est la fureur de vivre. Toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70’s, ils transcendent subtilement leurs influences pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel. Warren y conjugue ses vocalises parfois androgynes à un jeu de guitare jamais avare en riffs et en solos, tandis que « K20 » casse la baraque avec un sens du spectacle et une furie digne des plus grands cogneurs de l’histoire du rock. Pogo Car Crash Control Le groupe de métal le plus frais de l’hexagone est de retour à Brest même avec un 3ème album ! Pogo Car Crash Control, c’est quatre jeunes artistes INCONTOURNABLES – un chanteur à l’énergie survoltée punk – une bassiste dans le TOP 10 Rock&Folk des meilleurs musiciens actuels, deux frères à la guitare et batterie. Kérosène du metal Français, ils affichent déjà quelques tours à leur compteur : 3 albums, 9 guitares, 2 clavicules et 45 cymbales cassées sur scène ; 3 tournées à feu et à sang de 250 dates ; 1 passage au Zénith de Paris et déjà 3 participations au Hellfest… Grandma’s Ashes Grandma’s Ashes est un power trio féminin de rock alternatif / progressif. Depuis bientôt 5 ans, le groupe invite à un voyage musical introspectif et transcendant sur les routes de France. Leur premier EP, « The Fates », sorti en janvier 2021 a témoigné d’une vision singulière d’un rock moderne et narratif. Sur les textes sombres, parfois sarcastiques, les voix des trois musiciennes s’entremêlent. Le chant lead, clair et mélodique se sublime au contact d’une instrumentation lourde et millimétrée. S’il constitue une première pièce à l’édifice ou plutôt, à la cathédrale gothique que construit Grandma’s Ashes, le groupe n’a pourtant pas fini de vous incanter. Sweet Monsters Le groupe Brestois navigue la mer du rock, de l’alternatif au progressif ! Si vous aimez les guitares saturées, les batteries lourdes et la basse qui cogne, bienvenue chez vous ! Terminus

LA CARENE – BREST BREST 30 Rue Jean Marie Le Bris Finistère

