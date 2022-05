Terminator 2 : No Fate, La 1ère expérience de cinéma immersif en France ! Tour Orion Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

Terminator 2 : No Fate, La 1ère expérience de cinéma immersif en France ! Tour Orion, 16 juin 2022, Montreuil. Du jeudi 16 juin 2022 au vendredi 15 juillet 2022 :

. payant Regular : 65€ par personne Jeunes 12-16 ans / Étudiants : 50€ par personne Groupes (5 personnes min) : 55€ par personne VIP : 90€ par personne ViP+ : 110 € par personne

Dès le 16 juin 2022, plongez dans l’univers de Terminator 2. Explorez les scènes emblématiques du film en direct et en physique. Une expérience 100% libre et des rebondissements en cascade. En immersion complète dans l’univers de Terminator 2, recréé grandeur nature, le protagoniste, c’est vous ! Explorez les scènes du film se déroulant en direct, passez d’un espace à l’autre, interagissez avec les personnages et changez le cours de l’histoire. Il s’agit d’un scénario inédit avec 20 comédiens, inspiré du film original et explorant ses grandes thématiques (notre rapport à la fatalité, au destin, l’IA, au héros féminin, et bien d’autres surprises). Vous bénéficiez d’une expérience 100% libre et non-fléchée à travers des lieux mythiques du film grâce à une scénographie ultra-détaillée, des cascades et des rebondissements aux moments les plus inattendus. Tour Orion 5 rue Kléber 93100 Montreuil Contact : https://nofatecinemaimmersif.com/ contact@dreamfactory.fr https://www.facebook.com/DreamFactoryFrance https://www.facebook.com/DreamFactoryFrance https://feverup.com/m/107503?utm_source=landing&utm_medium=dreamfactory&utm_campaign=107503_par&thm=158&cp_landing=cta-header&_ga=2.78777108.1001704154.1652780172-1431508028.1639390526

Terminator 2: Judgment Day © 2021 Studiocanal S.A.S. All Rights Reserved. Terminator 2 : L’expérience by dream Factory !

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu Tour Orion Adresse 5 rue Kléber Ville Montreuil lieuville Tour Orion Montreuil Departement Paris

Tour Orion Montreuil Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Terminator 2 : No Fate, La 1ère expérience de cinéma immersif en France ! Tour Orion 2022-06-16 was last modified: by Terminator 2 : No Fate, La 1ère expérience de cinéma immersif en France ! Tour Orion Tour Orion 16 juin 2022 Montreuil Tour Orion Montreuil

Montreuil Paris