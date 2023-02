TERMINATOR 2 NO FATE Cinéma immersif TOUR ORION, 11 février 2023, MONTREUIL.

Dream Factory présente Terminator 2 est la première expérience de cinéma immersif en France. Plonge au cœur de l’histoire, explore les scènes du film se déroulant en direct, passe d’un espace à l’autre et interagis avec les personnages. Pas besoin d’avoir vu le film pour vivre cette expérience 100% libre et immersive entre fiction et réalité !• Immersion complète dans l’univers de Terminator 2, recréé grandeur nature• Sois curieux et audacieux : vis le film de l’intérieur et explore les différents univers/ • Laisse-toi guider par les acteurs dans un scénario avec 20 comédiens, inspiré du film original et explorant ses grandes thématiques• Une expérience 100% libre et non-fléchée à travers des lieux mythiques du film• Le premier cinéma immersif de France : une expérience inédite pour revivre les classiques de la pop culture comme jamais auparavant !• Bar et restauration sur placeFais de tes fictions une réalité avec Dream Factory ! Dès juin 2022, l’expérience Terminator 2 explose les codes du 7ème Art avec le tout premier cinéma immersif de France. C’est une plongée de 3 heures dans l’univers de Terminator. Pas question ici de projections : tu es aux premières loges de l’action. Tu pourras passer librement de scène en scène, interagir avec les héros et méchants dans des lieux emblématiques du film. Une immersion absolument inédite. Envie d’y participer ? Prends tes billets tant qu’il en reste !TARIFS• Tarif Regular : 60€inclut l’accès à l’expérienceTarif réduit pour les jeunes (de 12 à 16 ans inclus) et pour les Étudiants• Tarif VIP+: 100€inclut l’accès coupe-file à l’expérience, une scène personnalisée et exclusive supplémentaire, deux boissons et un souvenir des années 90 surpriseINFORMATIONS PRATIQUESAccès PMR au 12-16 rue de Vincennes – 93100 Montreuil Sonner à Terminator 2: No Fate

TOUR ORION MONTREUIL 5 rue Kléber 93100

