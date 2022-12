Semaine numériQC – SNQC Terminal – Port de Québec, 27 mars 2023, Québec.

Terminal – Port de Québec 84 Rue Dalhousie La Cité-Limoilou Québec G1K 4C4 Québec (Agglomération) Québec

Composée de 5 journées et de plus de 200 conférences, ateliers, panels et activités de réseautage, la Semaine numériQC rassemble plus de 6 500 professionnel(les) du numérique. Mobilisant plus de 10 industries du numérique, la Semaine numériQC brise les silos en créant des opportunités de rencontres, de partages et d’échanges pour les participant(es) et les collaborateur(trices) de l’événement.

Thématiques abordées

Intelligence artificielle et données

Cybersécurité

Réalité augmentée et virtuelle

Développement durable

Innovations en assurances

Innovations gouvernementales

Tourisme

Technologie en gestion

Commerce

Tendances



