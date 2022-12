Web à Québec (WAQ) Terminal – Port de Québec, 6 décembre 2022, Québec.

Le WAQ, c’est trois jours composés de conférences et de réseautage, dans une ambiance festive et décomplexée. On y parle de communication, de marketing, de design, d’innovation et de développement.

Terminal – Port de Québec 84 Rue Dalhousie La Cité-Limoilou Québec G1K 4C4 Québec (Agglomération) Québec

Le WAQ rassemble une communauté créative, solidaire et stimulante.

Du haut de ses 12 années d’existence, la réputation du Web à Québec (WAQ) n’est plus à faire. Ce rassemblement unique, grandiose et coloré est, après tout, le plus grand événement numérique francophone en Amérique du Nord!

Créé par et pour la communauté, le WAQ est porté par plus de 40 bénévoles qui s’impliquent annuellement pour livrer cet événement reconnu internationalement. À cela s’ajoutent plus de 60 bénévoles supplémentaires qui s’impliquent pendant l’événement.

Véritable laboratoire pour plusieurs, et tremplin professionnel pour d’autres, le WAQ est un endroit où la créativité est sans limites, et où la passion règne.

Une programmation unique

Couvrant le numérique sous toutes ses facettes, le WAQ aborde les enjeux du monde du marketing et des communications, de l’innovation, du design et du développement. Nouvellement cette année, l’événement incluera les thématiques journalières du jeu vidéo, des compétences transversales et des communications dans la fonction publique. Des conférencières et des conférenciers de renommée internationale et nationale se relaient sur scène pour satisfaire la curiosité des participant·es! Par le passé, des conférencier·ères tel·les que Aaron James Draplin, Tina Touli, Rand Fishkin, Piera Gelardi et Amber Case.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T14:00:00+01:00

2023-05-26T01:00:00+02:00