Visite guidée : Le port intérieur Terminal de la Citadelle Le Havre, vendredi 5 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 14:30:00

fin : 2024-01-05 16:30:00

C’est au plus près des différents terminaux que vous découvrirez le port intérieur du Havre.

Au cours de cette visite, vous observerez les différents navires et leurs spécificités. Vous apprécierez, également, les infrastructures environnantes : entrepôts, portiques, et bien sûr les usines de fabrication et de transformation.

Du port historique à l’usine Siemens Gamesa, la visite du Port intérieur du Havre est un classique, toujours aussi impressionnant !

Point de rendez-vous : Le Havre Port Center (Terminal de la Citadelle (Brittany Ferries) – Visite en car.

Durée : 2h – A partir de 8 ans

Réservation obligatoire

Terminal de la Citadelle

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie