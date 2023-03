Visite sensorielle du jardin de Ter’lenn Ter’lenn Beyssac Catégories d’Évènement: Beyssac

Visite sensorielle du jardin de Ter’lenn Ter’lenn, 3 juin 2023, Beyssac. Visite sensorielle du jardin de Ter’lenn 3 et 4 juin Ter’lenn Prix libre et conscient La visite du jardin est agrémentée d’une « minute musicale ». Nous partagerons avec vous des capsules sonores de notre jardin en fin d’hiver et au printemps. Ter’lenn Porte Lettres, 19230 Beyssac Beyssac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 20 99 22 50 http://terlenn.fr Inspiré des principes de la permaculture, notre jardin vous invite à une déambulation sensitive : senteurs, couleurs et cloisonnements naturels sont au rendez-vous. Limitée à l’aménagement de l’espace et aux zones potagères, l’empreinte humaine reste minime par rapport aux productions de Dame nature. Parking sur place et à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Ter’lenn

