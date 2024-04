Terka’fascht Turckheim, samedi 20 avril 2024.

Terka’fascht Turckheim Haut-Rhin

Envie de vous déhancher et de passer une soirée exceptionnelle ?

La troisième édition de la Terka Fascht va enfin avoir lieu !

Petite restauration sur place, bières pression par la brasserie TAAL de la vallée de Munster.

Entrée 10€

Réservation obligatoire au 06.71.18.64.17 répondeur et terkafascht@echo-de-turckheim.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:30:00

fin : 2024-04-20

rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est terkafascht@echo-de-turckheim.fr

L’événement Terka’fascht Turckheim a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de tourisme de Colmar