Turckheim Haut-Rhin Turckheim Envie de vous déhancher et de passer une soirée exceptionnelle ?

La première édition de Terka Fascht va enfin avoir lieu ! Soirée après-ski, type oktoberfest animée par le DJ Alex PFIFF étoile montante de la scène Ballermann. Petite restauration sur place, bières pression par la brasserie TAAL de la vallée de Munster. Entrée 10€ avec une boisson offerte.

Réservation obligatoire au 06.71.18.64.17 – répondeur et terkafascht@echo-de-turckheim.fr Turckheim

