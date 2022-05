TÉRIAKI Yvré-l’Évêque, 27 août 2022, Yvré-l'Évêque.

TÉRIAKI Yvré-l’Évêque

2022-08-27 – 2022-08-27

Yvré-l’Évêque Sarthe

Ce Festival de musiques indépendantes et scénographiées revient le temps d’un weekend à l’Abbaye Royale de l’Épau. Laissez-vous tenter par cette expérience sonore et visuelle qui se déroule dans le parc de l’abbaye. Concerts, installations, arts numériques vous aident à savourer la fin de l’été.

Cet événement est organisé par le Département de la Sarthe, l’Association Tériaki et l’Abbaye Royale de l’Épau.

Week-end gratuit | Cet événement fait l’objet d’une communication spécifique en lien avec l’association Teriaki.

Plus d’infos sur epau.sarthe.fr

epau.accueil@sarthe.fr +33 2 43 84 22 29

Yvré-l’Évêque

dernière mise à jour : 2022-05-02 par