Teri Wehn Damisch – Un dialogue transatlantique des arts INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 13 avril 2022, Paris.

du mercredi 13 avril au samedi 16 avril à INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

Cette première rétrospective en France de l’œuvre de la réalisatrice et productrice franco américaine Teri Wehn Damisch prendra la forme de trois journées et demi de projections, en sa présence, accompagnées de débats, de rencontres et d’une installation constituée de rushes et d’extraits inédits. Venant de New York, Teri Wehn Damisch intègre au début des années 1970 le Service de la recherche de l’ORTF, à l’invitation de Pierre Schaeffer. Par la suite, elle deviendra productrice déléguée sur Antenne 2, où elle concevra des émissions sur l’art et la culture. Elle y produit notamment Zig Zag, une émission mensuelle, qui favorisera ses dialogues entre les arts. En phase avec les grandes expositions de son temps, elle conçoit la série documentaire Ping Pong, qui lui permettra de faire fructifier sa culture transatlantique. À partir des années 1980, elle signe ses documentaires en tant que réalisatrice : face au monde de la photographie, du cinéma et de l’art (André Kertész, Michael Snow, Robert Morris, Luciano Fabro, Alexandre Trauner), elle fait à nouveau preuve de son talent de la rencontre. Parmi ses portraits parisiens figurent plusieurs films dédiés à des femmes artistes ou intellectuelles, souvent originaires, comme elle, d’autres cultures : Sonia Delaunay, Gisèle Freund, Julia Kristeva. Les films sur l’architecte canadienne Phyllis Lambert ou sur l’ethnologue Françoise Héritier témoignent également d’un sens aigu de l’altérité. Cette œuvre protéiforme n’a cessé de tendre des passerelles entre les arts et les médiums (cinéma, télévision, photographie, peinture, architecture, histoire de l’art) et entre les pays (États-Unis, Italie, France, URSS, Allemagne). Certaines de ses productions télévisuelles, notamment celles tournées sur les premières expositions du Centre Pompidou (p.e. Ping Pong dès 1977), n’ont pas été vues depuis leur première diffusion et ont été restaurées par l’INA. Les projections seront accompagnées par des interventions de chercheurs et chercheuses et de professionnels et professionnelles du monde de l’art, du cinéma et de la filière audiovisuelle, permettant de contextualiser ce travail. La rétrospective sera également l’occasion de valoriser les fonds d’archives écrites et photographiques que Teri Wehn Damisch a déposé à l’INA et au Centre Pompidou (Bibliothèque Kandinsky). **Responsables scientifiques et organisation** Christa Blümlinger (ESTCA , université Paris 8), Catherine Gonnard (service de la valorisation scientifique, INA), Sylvie Lindeperg (HiCSA / Université Paris 1), Marie-Charlotte Téchené (ESTCA / INA). **Partenaires** Institut national de l’audiovisuel, HiCSA, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, ESTCA, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis. En collaboration avec le Centre Pompidou. Un événement soutenu par l’Université Paris Lumières et accueilli par l’INHA. Mécénat (installation audiovisuelle) Phyllis Lambert. **Teri Wehn Damisch** **Un dialogue transatlantique des arts** **du 13 au 16 avril 2022** **accès gratuit** ### Rétrospective et installation Auditorium Jacqueline Lichtenstein et espace Aby Warburg à la Galerie Colbert 2 rue Vivienne 75002 Paris ### Projection au Centre Pompidou Cinéma 2, Forum, niveau -1 ### Exposition de photographies / fonds Teri Wehn Damisch au Centre, Pompidou. Bibliothèque Kandinsky, niveau 3 Exposition visible du 13 au 16 avril 2022 [Télécharger le programme détaillé](https://www.inha.fr/_resources/AGENDA/2021-2022/TeriWehnDamisch.pdf)

INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T18:00:00 2022-04-13T20:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T19:30:00