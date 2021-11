Ter’histoires-Lur’istorioak Lasse, 20 novembre 2021, Lasse.

Ter’histoires-Lur’istorioak Lasse

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 17:00:00

Lasse Pyrénées-Atlantiques Lasse

Ateliers pédagogiques : visite de la ferme, des vignes et du chai avec des producteurs. Atelier dégustation de vins et de jus de raisin avec Sarde Sardexka. Spectacle en basque “Erromako zubia ” par la compagnie Itzuli. Spectacle créé avec le soutien de la communauté d’Agglomération Pays Basque dans le cadre du programme “Atelier de fabrication artistique Hameka” et de l’Institut Culturel Basque. Jeux traditionnels basques avec Mendigaiak. coin enfants pour les moins de 6 ans. Repas fermier. Sur inscriptions places limitées.

Xarde xardexka

Lasse

