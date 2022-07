Ter’Histoires #6 Ispoure, 24 juillet 2022, Ispoure.

Ter’Histoires #6

2022-07-24 10:00:00 – 2022-07-24 17:00:00

Au programme : visite du domaine et du chai avec le vigneron, dégustation de vins (et jus de raisin pour les plus jeunes), initiation à l'agroécologie, déjeuner fermier, spectacle de théâtre et jeux basques !

Matin : Ateliers pédagogiques de 10h à 13h (à partir de 6 ans)

– Visite du domaine et du chai avec le vigneron

– Atelier de dégustation de vins (et jus de raisin !) pour petits et grands

– Initiation à l’agroécologie

Repas fermier

Après-midi : Activités culturelles de 14h30 à 17h

– Spectacle “Erromako zubia” par la compagnie Itzuli

– Jeux traditionnels animés par Mendigaiak

Coin enfant, animé toute la journée pour les moins de 6 ans

+33 061347384

