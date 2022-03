Tergnier Road Trip Tergnier, 19 avril 2022, Tergnier.

Tergnier Road Trip Tergnier

2022-04-19 – 2022-04-23

Tergnier Aisne

Christel et Ludovic vous donnent rendez-vous tous les après-midis à la médiathèque de Tergnier, du 19 au 23 avril afin de parcourir les rues de la ville et prendre vos plus belles photos, muni de vos smartphones.

Découvrez les différentes applications pour une belle restitution des photos le samedi.

Dès 14 ans.

Gratuit, sur réservation au 03 23 37 25 26

Christel et Ludovic vous donnent rendez-vous tous les après-midis à la médiathèque de Tergnier, du 19 au 23 avril afin de parcourir les rues de la ville et prendre vos plus belles photos, muni de vos smartphones.

Découvrez les différentes applications pour une belle restitution des photos le samedi.

Dès 14 ans.

Gratuit, sur réservation au 03 23 37 25 26

+33 3 23 37 25 26

Christel et Ludovic vous donnent rendez-vous tous les après-midis à la médiathèque de Tergnier, du 19 au 23 avril afin de parcourir les rues de la ville et prendre vos plus belles photos, muni de vos smartphones.

Découvrez les différentes applications pour une belle restitution des photos le samedi.

Dès 14 ans.

Gratuit, sur réservation au 03 23 37 25 26

Jérome Halatre – OT Coeur de Picard

Tergnier

dernière mise à jour : 2022-01-14 par