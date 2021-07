Paris Ambassade de la République tchèque Paris Tereza Lochmann raconte « Kytice » (Bouquet de fleurs) de Karel Jaromír Erben Ambassade de la République tchèque Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tereza Lochmann raconte « Kytice » (Bouquet de fleurs) de Karel Jaromír Erben Ambassade de la République tchèque, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Tereza Lochmann raconte « Kytice » (Bouquet de fleurs) de Karel Jaromír Erben

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ambassade de la République tchèque

Le travail de Tereza s´installera dans les différents espaces de l´Ambassade de la République tchèque pour proposer aux visiteurs un étonnant poème grand nature. D´une pièce à l´autre, des œuvres de Tereza Lochmann et extraits de poèmes de Karel Jaromír Erben s´associeront et entraineront le visiteur vers un subtil parcours initiatique aux folklores d´hier et d´aujourd´hui. Visite libre de l´Ambassade avec exposition des oeuvres de Tereza Lochmann Ambassade de la République tchèque 15 avenue Charles-Floquet 75007 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ambassade de la République tchèque Adresse 15 avenue Charles-Floquet 75007 Paris Ville Paris lieuville Ambassade de la République tchèque Paris