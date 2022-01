Terces Les Quinconces Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Terces Les Quinconces, 22 juin 2022, Le Mans. Terces

du mercredi 22 juin au lundi 27 juin à Les Quinconces

Dans ce qui ressemble à une officine en effervescence ou à un laboratoire en ébullition, l’inclassable et prolifique Johann Le Guillerm multipliera les créations hybrides et les figures composites : et si, pour pouvoir exécuter autant de spectaculaires mutations, Johann Le Guillerm était lui-même un mutant ? Dans ce qui ressemble à une officine en effervescence ou à un laboratoire en ébullition, l’inclassable et prolifique Johann Le Guillerm multipliera les créations hybrides et les figures composites. Les Quinconces 4 place des Jacobins, Le mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-22T20:00:00 2022-06-22T21:30:00;2022-06-23T20:00:00 2022-06-23T21:30:00;2022-06-25T18:00:00 2022-06-25T19:30:00;2022-06-26T17:00:00 2022-06-26T18:30:00;2022-06-27T20:00:00 2022-06-27T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Les Quinconces Adresse 4 place des Jacobins, Le mans Ville Le Mans lieuville Les Quinconces Le Mans Departement Sarthe

Les Quinconces Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Terces Les Quinconces 2022-06-22 was last modified: by Terces Les Quinconces Les Quinconces 22 juin 2022 le mans Les Quinconces Le Mans

Le Mans Sarthe