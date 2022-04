Terces – Johann Le Guillerm Cirque-Théâtre d’Elbeuf, 26 avril 2022, Elbeuf.

Terces – Johann Le Guillerm

du mardi 26 avril au samedi 30 avril à Cirque-Théâtre d’Elbeuf

À la fois acrobate, funambule, clown, jongleur, magicien, inventeur, Johann Le Guillerm est une figure majeure du cirque contemporain. Dompteur de formes et d’objets, artiste poète et alchimiste, il offre une troisième relecture de son remarquable spectacle Secret. Entre cabinet de curiosité et cirque d’objet, Terces est un laboratoire à vue, un livre ouvert sur un monde d’expériences à observer sous chapiteau. Johann Le Guillerm sera doublement présent à Elbeuf avec une autre proposition : Encatation, une performance culinaire concoctée avec le chef étoilé Alexandre Gauthier qui nous mettra en appétit sur la piste du Cirque-Théâtre. Rendez-vous mardi 26, mercredi 27, vendredi 29, à 19h30, et samedi 30, à 18h, au Cirque-Théâtre d’Elbeuf, 2 rue Henry. Informations et réservations Au 02 32 13 10 50 ou sur [www.cirquetheatre-elbeuf.com](http://www.cirquetheatre-elbeuf.com)

17€

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 rue Henry. 76500 Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T19:30:00 2022-04-26T20:30:00;2022-04-27T19:30:00 2022-04-27T20:30:00;2022-04-29T19:30:00 2022-04-29T20:30:00;2022-04-30T18:00:00 2022-04-30T19:00:00