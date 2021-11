La Roche-sur-Yon Le Grand R - Sous chapiteau (lieu à préciser) La Roche-sur-Yon, Vendée Terces / Johann Le Guillerm | Cie Cirque ici Le Grand R – Sous chapiteau (lieu à préciser) La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Terces / Johann Le Guillerm | Cie Cirque ici Le Grand R – Sous chapiteau (lieu à préciser), 9 mai 2022, La Roche-sur-Yon. Terces / Johann Le Guillerm | Cie Cirque ici

du lundi 9 mai 2022 au jeudi 12 mai 2022 à Le Grand R – Sous chapiteau (lieu à préciser)

Terces —— ### Johann Le Guillerm | Cie Cirque ici **Artiste inclassable, Johann Le Guillerm réinvente les arts du cirque. Funambule, bricoleur, jongleur, architecte, plasticien… avec Terces, il poursuit son exploration poétique de la matière.** Johann Le Guillerm se joue des éléments. Il s’entoure de machines ou objets qu’il a créés, pour dompter les turbulences atmosphériques, provoquer des équilibres instables, démontrer par l’absurde des effets aux propriétés physiques inattendues. Tantôt diabolique, tantôt inoffensif, il lutte obstinément pour apprivoiser les désordres qu’il a lui-même installés. Entre cabinet des curiosités et cirque d’objets, les créations de Johann Le Guillerm sont des laboratoires à vue. De ses expérimentations naissent de nouvelles pratiques, des machines qui fonctionnent seules, des énergies jamais encore explorées… Elles créent de nouvelles lectures poétiques ou utopiques qui déstabilisent nos repères et autres évidences supposées. Terces est un livre ouvert sur un monde de perceptions et d’expériences. Magnifique et fascinant.

Tarif B

CIRQUE. Artiste inclassable, Johann Le Guillerm réinvente les arts du cirque. Funambule, bricoleur, jongleur, architecte, plasticien… avec Terces, il poursuit son exploration poétique de la matière. Le Grand R – Sous chapiteau (lieu à préciser) 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T20:30:00 2022-05-09T22:00:00;2022-05-10T20:30:00 2022-05-10T22:00:00;2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Le Grand R - Sous chapiteau (lieu à préciser) Adresse 85000 La Roche-sur-Yon Ville La Roche-sur-Yon lieuville Le Grand R - Sous chapiteau (lieu à préciser) La Roche-sur-Yon