Fête médiévale Terasse du Château, Fontenoy-le-Château (88) Fête médiévale Terasse du Château, Fontenoy-le-Château (88), 8 juillet 2023, . Fête médiévale Samedi 8 juillet, 21h00 Terasse du Château, Fontenoy-le-Château (88) Progamme de la Fête…! Médiévale, la fête : dès 10 heures, sur le thème du feu, – joutes et combats, artisanat médiéval, – ateliers de forge – « coulée » d’enseigne en étain, – ateliers pour enfants, tissage, jeux, etc – et autres animations diverses…, dont l’accueil avec cérémonie d’Isabelle de France. – Visites, conférences ou communications sur des thèmes médiévaux et/ou locaux. 19 h : Le Banquet, sur réservation 21 h : Le Bal animé par Viendez Voir Renseignements, réservations, etc : avf-fontenoy@sfr.fr ou 0624 59 42 26 source : événement Fête médiévale publié sur AgendaTrad Terasse du Château, Fontenoy-le-Château (88) Chemin du Vieux Donjon

