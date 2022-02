Terairofeu Arles, 8 mars 2022, Arles.

Terairofeu Théâtre d’Arles Boulevard Georges Clémenceau Arles

2022-03-08 19:00:00 – 2022-03-08 20:00:00 Théâtre d’Arles Boulevard Georges Clémenceau

Arles Bouches-du-Rhône Arles

4 25 Ferrailles, cartons… Au sein d’une hypothétique décharge, deux enfants s’amusent à se surprendre et à convoquer le souvenir de sensations oubliées telles que la fraîcheur de l’eau, le souffle du vent, la chaleur du feu… Marguerite Bordat et Pierre Meunier construisent une partition sonore et visuelle, stimulent notre imagination dans un espace scénique de proximité où les quatre éléments retrouvent leur attractivité et nous invitent à une réflexion sur leur préservation toute en poésie.



conception Marguerite Bordat & Pierre Meunier

avec Louison Alix, Simon Anglès, Jeff Perlicius



travail vocal Anne de Broca

lumière Hervé Frichet

son Hans Kunze

régie générale, construction Jeff Perlicius

collaboration aux costumes Séverine Yvernault

administration-production Caroline Tigeot

production-diffusion Céline Aguillon

crédits images : © JP Estournet

La terre, l’air, l’eau, le feu. Sur scène, un fatras de matières et de formes colorées aux allures de décharge. Deux adeptes de la débrouille y vivent loin du monde policé mais aussi des puissances naturelles. Et si on inventait ?

info@theatre-arles.com +33 4 90 52 51 51

