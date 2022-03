Terairofeu Aix-en-Provence, 15 avril 2022, Aix-en-Provence.

Terairofeu Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

2022-04-15 20:30:00 – 2022-04-15 Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

On est tout autour du plateau, comme autour d’une décharge, avec détritus divers. D’un sac en plastique ou d’une vieille boite, les acteurs inventent des sons et composent des images, fabriquent peu à peu une histoire avec nos déchets. Ils nous parlent sensiblement d’écologie, d’animalité, du culte des apparences, de nos capacités à inventer avec ce qu’il y a à portée de main et d’imagination. Pierre Meunier, depuis des années, fabrique des spectacles à la poésie brute, qui font date et qu’il faut voir.



Avec Louison Alix, Simon Anglès, Jeff Perlicius.

La terre, l’air, l’eau et le feu. Les voici réunis au cœur du nouveau spectacle de Marguerite Bordat et Pierre Meunier, au Théâtre du Bois de l’Aune

http://www.boisdelaune.fr/

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

