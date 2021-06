Tépacap Tépacap Vendée, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Mesnard-la-Barotière.

Tépacap

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à Tépacap Vendée

Tu as entre 11 et 15 ans et tu as envie de : * Partir à l’aventure, * Te faire de nouveaux amis, * Vivre de façon différente (camping, vie ne groupe) * Découvrir un nouveau lieu, des activités… * Revenir avec pleins de souvenirs à partager ! Alors, rejoins-nous sur le court séjour « Tépacap » Voici un séjour mutlsport où tu vas devoir te dépasser. C’est une expérience unique que nous te proposons, au contact d’animateurs passionnés. Au programme : * Des activités sportives : * accrobranche, * tir à l’arc, * course d’orientation * différents challenges à relever, * molky, * olympiades, * parcours sportifs … * La confection des repas, apprentissage de l’équilibre alimentaire * Des activités d’expression orale: Définition des règles de vie commune, par un temps d’échange, Evaluation quotidienne de la journée passée * Des jeux de société Chaque journée se terminera par une veillée, festive ou calme, selon l’envie des jeunes.

S’inscrire et réserver – Tarifs en fonction du quotient familial

Séjour Multisport pour les jeunes de 11 à 15 ans

Tépacap Vendée 9 La Tricherie, 85500 Mesnard-la-Barotière Mesnard-la-Barotière Vendée



2021-07-12T08:00:00 2021-07-12T18:30:00;2021-07-13T08:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T18:30:00