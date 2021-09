Orléans Théâtre d'Orléans Loiret, Orléans Téo mène l’enquête Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**Depuis quelques semaines, une étrange apparition a lieu au Théâtre d’Orléans. L’esprit de Pierre-Aimé Touchard, grand amoureux des arts, y déambule…** Pour résoudre cette mystérieuse affaire, le détective Téo a besoin de votre soutien ! Jeunes enquêteurs, à l’aide de votre livret et d’un filtre magique, vous aurez pour mission de démêler les énigmes afin de rassembler des indices. Observation, logique, codes à déchiffrer… à vos méninges ! Guidés par les conseils du détective et avec la complicité de vos parents, grands-parents, accompagnateurs, vous allez avoir la chance d’explorer le lieu, de découvrir l’envers du décor ainsi que les métiers du spectacle vivant. Serez-vous capable de révéler le secret de cet esprit qui plane ? [Découvrez Téo mène l’enquête avec les kidi-reporters de Kidiklik](https://www.youtube.com/watch?v=VrQvD_ar-As) Venez enquêter pour découvrir le Théâtre d’Orléans autrement (durée environ 2h). Ces parcours gratuits sont à réaliser en famille ou avec des groupes d’enfants de 8 à 12 ans. Réservation obligatoire. **Enquêtes à venir** • Jeudi 28 octobre 14h30 • Mercredi 22 décembre 14h30 • Mardi 12 avril 14h30 _Ouverture des réservations 2 à 3 semaines avant la date de l’enquête. Un mail de confirmation sera envoyé afin de valider l’inscription à l’enquête. Le départ se fera à 14h30 dans le hall du Théâtre d’Orléans._ Contact : Salomé Lelait [[sl@theatredorleans.fr](sl@theatredorleans.fr)](sl@theatredorleans.fr) – 02 38 62 45 68

Gratuit sur inscription

