Teo M Les Disquaires, 9 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 9 septembre 2021

de 20h à 22h

payant

[Co-plateau Bocar x Teo M] Moment suspendu tout en chanson avec Teo M…

J’ai longtemps éludé ce besoin viscéral que j’avais de faire de la musique. Après le bac, j’ai pris l’autoroute de la vie, et c’est à 26 ans que j’ai tout plaqué pour me consacrer à mon projet musical. Aussi, j’aime mettre la raison d’être au centre de mes textes, et puiser l’inspiration dans ces années ou je ne me suis jamais senti à ma place, ou je me “dédoublais” entre la réalité de ma vie et mes rêves de musique.

Après deux premiers singles en 2020 et 2021, “Rêves Noyés” et” À Tous Mes Idéaux”, je travaille sur un EP prévu à l’automne 2021.

Concerts -> Autre concert

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)



Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://open.spotify.com/artist/5gXguWyAlCSYzCBzSoWYwg https://bit.ly/TeoM0921

Concerts -> Autre concert Musique

Date complète :

2021-09-09T20:00:00+02:00_2021-09-09T22:00:00+02:00