Rocher de Palmer, le vendredi 19 novembre à 20:30

Le Tentet et l’Orchestre d’harmonie de la musique des forces aériennes, proposé par l’association Sud-Ouest Solidarité, est composé de 65 musiciens dirigés par le Commandant Patrice Auneau. L’association Sud-Ouest Solidarité intervient dans le cadre d’actions locales en faveur du logement, de l’insertion et de la lutte contre le handicap, et fait appel au Tentet de Jazz et à l’Orchestre d’harmonie de la musique des forces aériennes pour son concert caritatif annuel au Rocher de Palmer. La particularité de la musique des Forces aériennes est sa forte couleur jazz et la qualité de ses Jazzmen. Cet orchestre s’affirme comme un authentique Ambassadeur Culturel l’Armée de l’air et de l’Espace. EN SAVOIR PLUS

Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 10€

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T22:30:00

