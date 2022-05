Tente rouge – groupe de parole de femmes Centre social et culturel Arts et loisirs d’Arlac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

le samedi 21 mai à 20:30

Les tentes rouges sont des cercles de parole de femmes. Dans un cadre bienveillant et doux, venez échanger sans contrainte entre femmes. Les tentes rouges sont ouvertes à toutes les femmes, dès l’adolescence. Tous les sujets peuvent y être abordés en toute liberté, en toute confidentialité. Sur inscription au 05 56 99 55 33 ou par email à [contact@artsetloisirsarlac.fr](mailto:contact@artsetloisirsarlac.fr) Tarif : 2 € pour les adhérents, 5 € pour les non-adhérents.

Dans un cadre bienveillant et doux, venez échanger sans contrainte entre femmes le samedi 21 mai de 20h30 à 23h30 au Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac. Centre social et culturel Arts et loisirs d’Arlac avenue de la Chapelle Sainte-Bernadette 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T23:30:00

