Yvelines Rencontre jeunesse : » Rien ne va plus à la Cour du Roi Soleil ! » Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles, 26 novembre 2023, Versailles. Rencontre jeunesse : » Rien ne va plus à la Cour du Roi Soleil ! » Dimanche 26 novembre, 15h30 Tente devant l’Hôtel de Ville Sur inscription Les jeunes reporters du Mercure Curieux, mènent l’enquête dans les immenses cuisines de Versailles… Annie Pietri, autrice de la série Scoop à Versailles tome 4 : Le perroquet indiscret (Gallimard Jeunesse), fera quelques révélations à Jeanne du Collège Pierre de Nolhac. Tente devant l’Hôtel de Ville 4 Av. de Paris, 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Versailles, Yvelines
Autres
Lieu
Tente devant l'Hôtel de Ville
Adresse
4 Av. de Paris, 78000 Versailles
Ville
Versailles
Departement
Yvelines
Age min
7
Age max
18

