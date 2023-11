Rencontre jeunesse : « La liberté entre deux-guerres » Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Rencontre jeunesse : « La liberté entre deux-guerres » Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles, 26 novembre 2023, Versailles. Rencontre jeunesse : « La liberté entre deux-guerres » Dimanche 26 novembre, 15h00 Tente devant l’Hôtel de Ville Sur inscription Charlie au fil de son destin ou comment être une jeune femme éprise de liberté, d’aventure et de réussite dans l’entre-deux guerres et devenir la protégée de la célèbre Coco Chanel ! Peggy Boudeville répondra aux questions de XXX du Collège Pierre de Nolhac. Tente devant l’Hôtel de Ville 4 Av. de Paris, 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T15:30:00+01:00

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T15:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Tente devant l’Hôtel de Ville Adresse 4 Av. de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 7 Age max 18 Lieu Ville Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles latitude longitude 48.798419;2.156233

Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/