Yvelines Rencontres jeunesse : « De la Bastille au Palais Royal… » Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles, 25 novembre 2023, Versailles. Rencontres jeunesse : « De la Bastille au Palais Royal… » Samedi 25 novembre, 17h00 Tente devant l’Hôtel de Ville Sur inscription Emprisonnée à quinze ans, la jeune Emma d’Aléas est victime d’un complot … Viens découvrir la vie rocambolesque de cette jeune héroïne. Une lecture costumée par Léa Dumont, jeune élève de la section Art Dramatique du CRR de Versailles, du roman de Isabelle Schyns : Emma d’Aléas. Complot sous la Régence (Fleurus). Tente devant l’Hôtel de Ville 4 Av. de Paris, 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

