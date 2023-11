Rencontres jeunesse : « Quand la Chine vient à Versailles » Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Rencontres jeunesse : « Quand la Chine vient à Versailles » Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles, 25 novembre 2023, Versailles. Rencontres jeunesse : « Quand la Chine vient à Versailles » Samedi 25 novembre, 16h30 Tente devant l’Hôtel de Ville Sur inscription L’effervescence règne à la Maison Royale de Saint-Cyr depuis l’arrivée de Lian Ying, la fille de l’empereur de Chine… Découvriras-tu le lourd secret qu’elle cache ? Anne-Marie Desplat-Duc répond aux questions d’Emmy du Collège Pierre de Nolhac sur son dernier tome Les Colombes du Roi soleil : Rosalie et la fille de l’Empereur de Chine (Flammarion Jeunesse). Tente devant l’Hôtel de Ville 4 Av. de Paris, 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

