Yvelines Rencontres jeunesse : « Comment se fêtait Noël autrefois ? » Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles, 25 novembre 2023, Versailles. Rencontres jeunesse : « Comment se fêtait Noël autrefois ? » Samedi 25 novembre, 16h00 Tente devant l’Hôtel de Ville Sur inscription Viens écouter et t’émerveiller avec l’un des Beaux récits de Noël de l’Histoire de France écrit par Gabriel Privat (Plein Vent). Une lecture de Yolaine Tierny. Tente devant l’Hôtel de Ville 4 Av. de Paris, 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

