Rencontre Jeunesse : « 1792. Plongée au cœur de la Révolution française » Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Rencontre Jeunesse : « 1792. Plongée au cœur de la Révolution française » Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles, 25 novembre 2023, Versailles. Rencontre Jeunesse : « 1792. Plongée au cœur de la Révolution française » Samedi 25 novembre, 15h00 Tente devant l’Hôtel de Ville Sur inscription 1792. Plongée au cœur de la Révolution française

Découvre les aventures de deux enfants pris dans la tourmente de la Révolution. Le courage, la loyauté et l’amitié sont au rendez-vous… L’autrice, Sophie de Mullenheim, échange avec Song-Evan du Collège Pierre de Nolhac autour de Jacques et Toinette. Au cœur de la Révolution (Fleurus) Tente devant l’Hôtel de Ville 4 Av. de Paris, 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T15:30:00+01:00

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T15:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Tente devant l’Hôtel de Ville Adresse 4 Av. de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 5 Age max 17 Lieu Ville Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles latitude longitude 48.798419;2.156233

Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/