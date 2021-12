Saint-Quentin Médiathèque Guy de Maupassant Aisne, Saint-Quentin Tente à histoires Médiathèque Guy de Maupassant Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Médiathèque Guy de Maupassant, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

_« Aimons toujours ! Aimons encore ! » – Victor Hugo_ Une soirée dédiée à tout le monde autour de la culture, du livre et de l’amour de toutes ces passions qui nous tiennent à cœur !

Dans la limite des places disponibles et des mesures sanitaires en vigueur.

Notre tente à histoires accueillera les enfants, petits et grands, pour une immersion dans les contes de la Nuit. Médiathèque Guy de Maupassant 9 rue des Canonniers 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin Béguinage des Vieux Ménages Saint-Lazare Aisne

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T23:00:00

