Tentatives Tirésias. Cabaret pour les aveugles (que nous sommes) Théâtre de l’Opprimé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Tentatives Tirésias. Cabaret pour les aveugles (que nous sommes) Théâtre de l’Opprimé, 11 janvier 2023, Paris. Du mercredi 11 janvier 2023 au dimanche 15 janvier 2023 :

dimanche

de 17h00 à 17h55

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h30 à 22h25

. payant pas de CB sur place Tarif avantageux en ligne PASS’CULTURE accepté Un avant-goût de la nouvelle création de Matthieu Pastore. Après avoir gagné le prix jeune metteur en scène du Théâtre 13 en 2020 et le prix SACD Théâtre, le revoici en 2023 prêt pour le 2e volet de sa trilogie de mythes contemporains. Au centre d’une piste embrumée, dans les vapeurs tièdes et les parfums épicés, je danse. Dans l’aveuglement des lumières vives, sous les projecteurs brûlants, vulgaires, indécents, je danse. Contre des corps inconnus, je danse. Je ne vois plus mon corps, je ne le sens plus. Il commence et s’arrête au contact des autres. Il est eux, je ne suis plus moi. Je ne sais plus qui je suis. Tout ce que je sais, c’est que je danse. Qui est Tirésias ? Cet héritage du mythe – cette figure poétique et subversive, aveuglée par la beauté, aveuglée par la vérité. Qui est-ce ? Ce garçon dé-genré, cette femme dé-rangée, cet être d’un nouveau genre, un peu mauvais genre, où se cache-t-il ? Théâtre de l’Opprimé 78 rue du charolais 75012 Paris Contact : https://compagnie-internationale.com/ 0755619622 contact@compagnie-internationale.com https://www.facebook.com/CompagnieInternationale https://www.facebook.com/CompagnieInternationale https://theatredelopprime.mapado.com/en/event/115359-tentatives-tiresias-cabaret-pour-les-aveugles-que-nous-sommes

@wandaperronecapano

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de l'Opprimé Adresse 78 rue du charolais Ville Paris lieuville Théâtre de l'Opprimé Paris Departement Paris

Théâtre de l'Opprimé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Tentatives Tirésias. Cabaret pour les aveugles (que nous sommes) Théâtre de l’Opprimé 2023-01-11 was last modified: by Tentatives Tirésias. Cabaret pour les aveugles (que nous sommes) Théâtre de l’Opprimé Théâtre de l'Opprimé 11 janvier 2023 Paris Théâtre de l'Opprimé Paris

Paris Paris