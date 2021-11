Cheffes Bibliothèque de Cheffes Cheffes, Maine-et-Loire Tentative d’hommage anthume à Christophe Esnault, poète né… Bibliothèque de Cheffes Cheffes Catégories d’évènement: Cheffes

Bibliothèque de Cheffes, le samedi 22 janvier 2022 à 10:30

L’association de la Bibliothèque de Cheffes vous propose un aperçu sous forme de coup de cœur de l’univers et des livres de Christophe Esnault, écrivain, poète. Ce dernier sera présent et à l’issue, au moment de l’apéritif se prêtera à une séance de dédicace . Evènement gratuit. Lectures et rencontre avec un auteur. Bibliothèque de Cheffes 13 rue du 11 novembre 49125 Cheffes Cheffes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T12:00:00

