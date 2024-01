Tentative d’épuisement, stand-up d’actualité Institut National Universitaire Champollion Albi, jeudi 15 février 2024.

Tentative d’épuisement, stand-up d’actualité Entre le stand-up et la pseudo-conférence, Gaspard Chauvelot interprète une espèce de professeur dégingandé́ et surexcité, clown monomaniaque, marionnette désarticulé Jeudi 15 février, 18h30 Institut National Universitaire Champollion Gratuit et ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T18:30:00+01:00 – 2024-02-15T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-15T18:30:00+01:00 – 2024-02-15T19:30:00+01:00

Rendez-vous artistique hebdomadaire dans le cadre de l’action culturelle de l’INU Champollion

Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0563481717 https://www.univ-jfc.fr/ https://www.instagram.com/univ.champollion/?hl=fr;https://twitter.com/univchampollion?lang=fr;https://www.facebook.com/universite.champollion/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.univ-jfc.fr »}]

le retour du jeudi retour